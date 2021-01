Jaarwisseling munitie voor een vuurwerkverbod

Het tijdelijke vuurwerkverbod smaakt naar meer, menen burgemeesters en zorgverleners na de relatief rustig verlopen jaarwisseling. Gaat het afsteken van vuurwerk ook na de coronacrisis in de ban? Het kabinet is nog niet zover, maar het maatschappelijk sentiment kantelt.

De politie controleert het vuurwerkverbod in Scheveningen. Om extra druk op de zorg te voorkomen, was het verboden om vuurwerk af te steken.

Den Haag

Voor een land waar het kopen en afsteken van vuurwerk verboden is, knalde het nog behoorlijk tijdens de jaarwisseling. Uit heel Nederland kwamen video’s van hemels die als vanouds in alle kleuren oplichtten. Naast het siervuurwerk gingen er ook nog steeds illegale ‘bommen’ af en de traditionele autobranden ontbraken evenmin in tal van dorpen en steden.

Toch was het over het algemeen rustiger dan voorheen, zo luidde vrijdag al snel de conclusie. Er werd minder vuurwerk afgestoken, de overlastmeldingen namen af, het aantal incidenten lag lager en de ziekenhuizen en huisartsenposten hadden minder te doen. Binnensteden die er in voorgaande jaren op 1 januari nog roodgeblakerd uitzagen, vroegen nu beduidend minder sch..

