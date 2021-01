Jaarwisseling in Veen ‘was weinig aan’: ‘Een autobrandje moet kunnen, zolang het normaal blijft’

De nieuwjaarsnacht verliep dit jaar rustig in het dorp Veen. Traditioneel stichten lokale jongeren brand in sloopauto’s op kruispunten in het Noord-Brabantse dorp. Toch is er vrijdagmiddag nog een containerbrandje. Een man had zijn vuurwerk opgeruimd en in de container gegooid. Toeschouwers reageren gevat. ‘Hang er een paling boven!’

Veen

Voetbaltrainer Jan van den Bogaard (48) is er duidelijk over. ‘De aandacht van de media voor Veen is opgeblazen.’ Wat negatief is, lichten media eruit, maar wat positief is, komt niet aan bod, signaleert hij. ‘Bij een brand staat Omroep Brabant er zo bij, maar als er wat positiefs is, moet je ze met twintig man bellen. We steken samen vuurwerk af en stoken brandjes, maar we ruimen ook alles weer samen op’, zegt hij, terwijl hij de bezem om het vuurwerk mee op te vegen nog in zijn hand heeft. Elk jaar rond de jaarwisseling krijgt het Noord-Brabantse dorp veel aandacht van allerlei nieuwsmedia. Sloopauto’s gaan op kruispunten in vlammen op en in de jaarwisseling van 2013 op 2014 pakte de politie zelfs tientallen Veense jongeren op. De ..

