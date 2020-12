Den Haag

Het kabinet gaat het Outbreak Management Team (OMT) advies vragen over het vaker testen van basisschoolleerlingen. Dat zegt coronaminister Hugo de Jonge. Aanleiding daarvoor is de uitbraak met de zogeheten ‘Britse variant' op een basisschool in Bergschenhoek. De minister zegde al toe het advies over te nemen als het er is. Dat het virus rondgaat onder leerlingen, is volgens de minister zorgelijk.

