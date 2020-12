Een somber aanzien

een obligaat nummer, geen rubriekje dat er nu eenmaal bij hoort in dagen van lijstjes met ‘beste … van 2020’. Het is een belangrijk journalistiek genre dat dient om overzicht te creëren, om gebeurtenissen in lijn en perspectief te plaatsen, om tendensen op te merken die je bij de dagelijkse nieuwsconsumptie zouden kunnen zijn ontgaan.

Daarom is ons jaaroverzicht 2020 (pagina 2 tot 19) niet een opsomming van door COVID-19 beheerste ontwikkelingen, van sluitingen en reisverboden, van cijfers en vergelijkingen (‘Nederland vaccineert als laatste!’) etc. Als we ons 2020 alleen op die wijze zouden herinneren, hebben die lockdowns toch echt mentale schade toegebracht. Dan zijn we gevangen geraakt in persoonlijk leed en ongemak, opgesloten in de binnenwereld van het thuiswerken, online samenkomen, feesten zonder gasten en een oudjaar zonder knallen.