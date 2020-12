In de Brabantse plaats Veen is woensdag aan het einde van de middag toch weer een auto in vlammen opgegaan. Er waren verder geen mensen op straat op het moment van de brand, aldus een woordvoerster van de politie. De brand was op de Witboomstraat, waar ook een aantal van de eerdere autobranden plaatshadden. Daar kwamen vorige week volgens Omroep Brabant veel mensen op af. Om 18.00 uur werden op dezelfde weg vier mannen van 22, 25, 40 en 51 aangehouden voor het overtreden van het samenscholingsverbod dat in de plaats geldt. Volgens de woordvoerster stonden zij daar pas nadat de brand al geblust was en heeft hun aanhouding niets met de brand te maken. <

