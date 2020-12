Kabinet vraagt opnieuw: blijf allemaal thuis

Oude en nieuwe breuklijnen in 2021: ‘Hoogopgeleiden in Nederland zijn een zuil, een sterke bubbel’

In maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Als aftrap, geven kenners hun visie. Waar maken mensen zich zorgen over? ‘Er is meer oog voor de alledaagse, economische ongelijkheid in de samenleving.'