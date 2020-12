Oude en nieuwe breuklijnen in 2021: ‘Hoogopgeleiden in Nederland zijn een zuil, een sterke bubbel’

In maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. In de aanloop daarnaartoe gaat het Nederlands Dagblad ver het land in. We reizen naar de randen en schuiven aan bij keukentafels. Waar maken mensen zich zorgen over? Welke breuklijnen lopen er door ons land? Waar moeten we op letten? Als aftrap, geven kenners hun visie. ‘Er is meer oog voor de alledaagse, economische ongelijkheid in de samenleving.'