Ongeveer 100.000 zorgmedewerkers besmet met corona

Sinds het begin van de corona-uitbraak in Nederland hebben zeker 96.042 zorgmedewerkers het coronavirus opgelopen. Het totaal aantal mensen met een coronabesmetting blijft intussen fors stijgen. Dinsdagavond moest het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk vanwege overbelasting de deuren sluiten voor nieuwe patiënten.

Bilthoven

Het aantal positief geteste zorgmedewerkers nam afgelopen week toe met 8434 mensen, blijkt uit de periodieke gegevens van het RIVM. Ook het aantal overleden zorgmedewerkers steeg: van 19 naar 21. De afgelopen zeven dagen werden daarnaast 729 zorgverleners opgenomen in het ziekenhuis – eveneens een kleine stijging. Door het grote aantal zieken in de zorg hebben ziekenhuizen en verpleeghuizen grote moeite om de roosters rond te krijgen. Daardoor staat de zorg voor zieken en ouderen onder druk.

Ook ActiZ waarschuwt dat de continuïteit van ouderenzorg in gevaar komt. Volgens de branchevereniging is de nood in verpleeg- en verzorgingshuizen door het coronavirus zó hoog dat ouderen straks mogelijk minder vaak worden g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .