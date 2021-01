VN Mensenrechtencomité tikt Nederland op vingers over kind

Utrecht

Het comité heeft er bij de autoriteiten op aangedrongen om de beslissing te herzien en wil binnen 180 dagen horen welke maatregelen zijn genomen.

De jongen, Denny, werd in 2010 in Utrecht geboren. Zijn moeder kwam in 2004 als vijftienjarige naar Nederland en moest gedwongen in de prostitutie werken. Aangezien zij in China was verstoten door haar ouders, stond zij in dat land niet ingeschreven als staatsburger. Daardoor kon zij ook geen bewijs overleggen van de nationaliteit van haar zoon. Evenmin was ze in staat om te bewijzen dat haar kind stateloos was, wat in Nederland een voorwaarde is om internationale bescherming te krijgen.

Moeder en kind stapten in 2016 naar het Mensenrechtencomité. Dat vindt nu dat landen verantwoordelijk zijn voor de wettelijke bescherming van kinderen die geen mogelijkheid hebben om een nationaliteit te verkrijgen. Volgens het comité stonden er in 2016 in Nederland 13.169 kinderen onder de 10 jaar geregistreerd met een ‘onbekende nationaliteit'. Veel van die kinderen werden in Nederland geboren.

Denny en zijn moeder wonen in een centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers ‘onder de voortdurende druk van deportatie', aldus het Mensenrechtencomité. Het comité wil dat hij wordt erkend als Nederlands staatsburger of desnoods als stateloze. Ook heeft hij recht op compensatie. <