Een meerderheid van de Nederlanders, 80 procent, is bang dat de jaarwisseling onrustig gaat verlopen. Dat meldt Hart van Nederland op basis van een onderzoek onder bijna 4000 Nederlanders. Vooral in Groningen, Zeeland en Drenthe zijn mensen bang voor meer overlast dan andere jaren. In Limburg is het percentage mensen dat zich zorgen maakt het laagst. <

beeld anp

Vrijspraak militairen in strafzaak duikongeval

De vier militairen die betrokken waren bij een dodelijk duikongeval van een collega tijdens een oefening bij Curaçao zijn dinsdag door de rechtbank in Arnhem vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie verdacht de vier van het overtreden van dienstvoorschriften. De militaire kamer van de rechtbank concludeerde direct na het einde v..

