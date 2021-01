Brandstichtingen in onrustig Hoogeveen

Hoogeveen

De politie onderzoekt meerdere autobranden maandagavond in Hoogeveen. In totaal kwamen er meldingen binnen van zes branden en drie pogingen, verspreid over de gemeente. De politie vermoedt dat de branden zijn aangestoken, maar onderzoek moet dat definitief aantonen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Over een mogelijke dader of daders kon de politie dinsdag nog niets zeggen. De eerste melding van een autobrand kwam om 20.00 uur vanuit de Lomanlaan. Later volgden nog meldingen vanuit andere locaties in de gemeente in Drenthe. <