Diaconieën stuiten op strenge bijstandsregels: ‘Een tas boodschappen brengen kan, maar niet structureel’

Den Haag

Moeten bijstandsgerechtigden - net als de vrouw uit de gemeente Wijdemeren die wekelijks boodschappen kreeg van haar moeder - soms ook geld terugbetalen als zij steun ontvangen van de diaconie?

Derk-Jan Poel van het Diaconaal Steunpunt - verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt - kent daar geen voorbeelden van. Wel adviseert hij diaconieën voorzichtig te zijn met het ondersteunen van mensen in de bijstand. ‘Er is ruimte om een keer een tas boodschappen te brengen of een tegoedbon voor de kapper. Maar zodra de steun meer structureel wordt, is die ruimte er niet. Terwijl je in veel gevallen juist v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .