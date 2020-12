Gebedswake bij kantoor Schreeuw om Leven om langlopend conflict

Hilversum

De gebedswake is het nieuwste hoofdstuk in een langslepend conflict bij Schreeuw om Leven, dat maanden geleden begon met het ziekteverlof van directeur Kees van Helden. Sindsdien wordt de positie van interim-directeur Ed van Hell aangevochten, hebben oprichters Bert en Willy Dorenbos zich van de organisatie gedistantieerd en is het erg onrustig in de achterban. Critici verwijten het huidige bestuur directeur Kees van Helden te hebben ‘verbannen’.

De vrijwilligers die dinsdag een wake hielden, hopen op een einde aan de bestuurlijke impasse. Ze willen daarnaast dat het bestuur meer openheid biedt over de gang van zaken, en vinden dat Kees van Helden moet terugkeren als directeur.

Zowel Kees van Helden als het bestuur van stichting S..

