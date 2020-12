Zorgmedewerkers overspoeld door morele dilemma’s: ‘Geen tijd en energie om over keuzes te praten’

De coronacrisis zorgde voor veel morele dilemma’s in de zorg. Medewerkers lagen daar wakker van. ‘Ik ben er heel kwaad over geweest dat familie geen afscheid kon nemen.’

Medewerkers geven zorg aan een coronapatiënt op een speciale afdeling in het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Amsterdam

Laat je je cliënten in de steek als een nieuw virus rondwaart of ga je er onbeschermd heen waardoor je jouw partner van wie je mantelzorger bent in gevaar brengt? Laat je een cliënt met dementie die corona heeft rondlopen op de afdeling of sedeer je diegene zodat hij op bed blijft en geen andere cliënten besmet? Zorgverleners hebben dit jaar door corona voor tal van morele dilemma’s gestaan. Onderzoekers van een adviesbureau voor overheden begonnen het ‘Moreel Archief Corona’ en spraken met meer dan vijftig medewerkers van ziekenhuizen, verpleeghuizen en jeugd- en gehandicapteninstellingen. Hun conclusie: zorgmedewerkers hebben ‘moreel letsel’ opgelopen door allerlei moeilijke beslissingen die ze hebben moeten nemen. Er is belei..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .