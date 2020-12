Een stadspark alleen is te weinig, vindt Staatsbosbeheer. Hoe kun je mens en natuur bij elkaar brengen?

Wandelaars in de Maashorst bij Uden. Wie het goed uitkient kan best nog een rustig wandelgebied vinden.

Amersfoort

Parkeerplaatsen in het buitengebied die vanwege de drukte worden gesloten illustreren het gebrek aan groen elders: mensen moeten met de auto om een wandeling te maken, terwijl wandelaars, joggers en fietsers juist behoefte hebben aan groen in hun directe omgeving. Als je de deur uitstapt en gebruik kunt maken van een groen netwerk, hoef je niet naar een bos voor een wandeling, stelt Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer.

Deze dieren bekijken de kwaliteit van hun leefomgeving met andere ogen dan een 25-jarige jogger of als iemand van 75 die een rollator gebruikt. ‘Wie ouder wordt, heeft misschien behoefte aan een bankje om even uit te blazen. Als dat er niet is, is dat misschien een belemmering..

