Kinderombudsman: ‘Het is jammer dat wij als volwassenen iets verliezen uit onze jeugd’

Een ontregeld klimaat, vluchtelingen op drift, foute leiders aan het roer: hoopvol blijven over de toekomst valt niet mee. Voor het Nederlands Dagblad vertellen diverse mensen over hun hoop voor 2021. In deze aflevering vertelt Margrite Kalverboer (60) over haar hoop voor 2021.

‘Steeds weer geven kinderen mij hoop. Door mijn werk spreek ik veel met ze. Het is jammer dat wij als volwassenen iets verliezen uit onze jeugd. Ik zie dat kinderen altijd zoeken naar oplossingen. Dat ze vaak een draai kunnen geven aan omstandigheden die helemaal niet leuk zijn. Ik sprak, nog voor de lockdown, met een meisje dat leeft in armoede. Ze had geen laptop. ‘Maar’, zei ze, ‘ik vind boeken ook eigenlijk veel mooier. Daar kun je rustig in bladeren.’ Zij zit in een noodsituatie, maar ziet de schoonheid ervan.

Die houding heeft overigens wel twee kanten, hoor. Ik moet ook denken aan een kind in het Groningse aardbevingsgebied, dat de scheuren in haar slaapkamermuren bedekte met tekeningen van vlinders, vogels en bomen. Aan de ene kan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .