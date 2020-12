Na 1945 stierven niet zo veel Nederlanders in één jaar

Den Haag

In absolute zin is dit het hoogste sterftecijfer ooit, maar ook omgerekend naar inwonertal overleden sinds 1945 niet zoveel Nederlanders in één jaar. De sterfte neemt sinds eind september weer toe. Vorige week overleden bijna vierduizend Nederlanders, achthonderd meer dan het CBS had verwacht als er geen corona was.

In de tweede golf overleden tot nu toe ruim zesduizend mensen meer dan verwacht. Tijdens de eerste golf was de oversterfte bijna negenduizend. In die periode overleden ruim tienduizend mensen waarbij COVID-19 de vastgestelde of vermoedelijke doodsoorzaak was. Deze verhoogde sterfte wordt dus volledig verklaard door corona. Voor de tweede golf zijn de statistieken over doodsoorzaken nog niet gepubliceerd.

