Gebrek aan laatste woord in brexitdeal wekt wrevel Kamer

De brexitdeal is ook in Den Haag met opluchting onthaald, maar over de manier waarop de deal is gesloten was de Tweede Kamer maandag niet te spreken. ‘Totaal bizar’ en ‘buitengewoon karig’ noemden partijen de grote tijdsdruk en het gebrek aan formele inspraak voor de nationale parlementen.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken op weg naar het debat over de brexitdeal. Het kabinet hoopt een flink bedrag in de wacht te slepen om vissers tegemoet te komen voor de schade die zij oplopen door het brexitakkoord.

Den Haag

‘Vergaderen voor Piet Snot’, vond SP-Kamerlid Renske Leijten het. Een groot deel van haar collega’s kon zich maandag goed vinden in die typering van het debat over de brexitdeal. Terwijl via de media jubelende berichten doorkwamen uit Brussel, waar de EU-ambassadeurs ’s middags het handelsakkoord goedkeurden, moest het debat in Den Haag nog beginnen.

Een vreemde volgorde, maar de instemming van het Nederlandse parlement was dan ook niet nodig. Op voorspraak van de Europese Commissie vindt de besluitvorming over de brexitdeal volledig plaats in Brussel. Maandag gaven de ambassadeurs de aftrap, vandaag volgt de Europese Raad (met daarin de regeringsleiders van de 27 lidstaten, zie kader), woensdag het Britse ..

