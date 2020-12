Zorgmedewerkers eerst

worden de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen COVID-19. Alle andere EU-landen zijn al met inenten begonnen, of starten nog vóór de jaarwisseling. De Duitse aanpak is (door RIVM-directeur Jaap van Delden) ‘spierballenvertoon’ genoemd; de onze zou juist ‘slim’ en ‘zorgvuldig’ zijn. En wie beweert dat het sneller had gekund, ‘begrijpt niet hoe het werkt’ (GGD-voorzitter André Rouvoet).

Maar de oorzaak van ons ongemeen kalme tempo, lijkt een triviale misrekening te zijn. Nederland mikte aanvankelijk op fijnmazige distributie van de eerste partij vaccins: via huisartsen en zorginstellingen. Die hebben ervaring met de jaarlijkse griepprik voor de vatbaarste doelgroepen en hun eigen zorgpersoneel. De GGD’en zouden pas later volgend jaar aan zet zijn, om massale priklocaties in te richten voor de rest van de volwassen bevolking. Pas begin deze maand drong echter door dat juist de eerste lading vaccins, van Pfizer, slechts via grootschalige GGD-inzet kan worden toegediend. Omdat ze per duizend zijn verpakt en niet (gekoeld tot -70°C) in kleine dozen kunnen worden overgeladen.