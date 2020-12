Sargentini in directie van AzG Nederland

Amsterdam

Voormalig Europarlementariër Judith Sargentini is per 1 januari 2021 aangesteld als adjunct-directeur van de Nederlandse tak van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG). Zij zal volgens AzG ‘een belangrijke schakel vormen tussen de Nederlandse maatschappij en het werk van Artsen zonder Grenzen wereldwijd'. Sargentini zat van 2009 tot en met 2019 namens GroenLinks in het Europees Parlement en was lijsttrekker van die partij. Artsen zonder Grenzen biedt met teams van artsen en experts medische hulp in meer dan zeventig landen. Wereldwijd werken er ruim 65.000 mensen. <