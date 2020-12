Verpleeghuizen opnieuw onder zware druk

De situatie in verpleeghuizen verslechtert. In woonzorgcentrum De Gelderhorst in Ede springen militairen bij na een corona-uitbraak. Het is een van de maatregelen die verpleeghuizen nemen om de situatie onder controle te houden.

Ede

In het Edese woonzorgcentrum De Gelderhorst springen sinds 21 december militairen bij. De aanvraag was een noodgreep, zegt woordvoerder Monte Gardenier. ‘Toen er besmettingen werden vastgesteld, hebben we gekeken naar de mogelijkheden die er waren. We wilden niet wachten tot het personeel uitviel en we geen zorg meer zouden kunnen bieden. Bij de eerste golf in maart waren militairen ingezet, lazen we. Dus we hebben een aanvraag gedaan bij het Rode Kruis en het leger. Die is door het leger gehonoreerd.’

Het gaat om vier militairen met ervaring in de verpleging. Hun komst valt goed bij het verplegend personeel, zegt Gardenier. ‘Zij voelen zich veiliger. De militairen vertellen ons wat we moeten doen en waarom.’ He..

