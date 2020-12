Ziekenhuizen en ic’s vol, leger te hulp geroepen. ‘Het is echt zoeken naar het laatste beschikbare bed’

Diederik Gommers is ‘niet meer hoopvol’ over de huidige situatie met corona. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care stelt dat het opschalen van de zorg moeilijk verloopt omdat er onvoldoende personeel is.

Den Haag

In het Erasmus MC in Rotterdam ging het opschalen van de intensive care maandag niet door. Dit is het ziekenhuis waar Gommers werkt. Volgens hem verschilt de beschikbaarheid van medisch personeel per dag, omdat mensen die wachten op een corona-testuitslag niet mogen werken.

Er liggen nu minder mensen op de ic, dan tijdens de eerste golf. Omdat er echter meer mensen op verpleegafdelingen liggen dan toen, is het volgens Gommers nu moeilijker personeel vrij te maken om de ic-capaciteit omhoog te krikken.

Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, trekt aan de bel over het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat stijgt sneller dan verwacht, stelt hij. Men dacht dat op 31 december ongeveer 2600 mensen in ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .