In Bunschoten-Spakenburg zit de schrik er wel in door hoge besmettingscijfers: ‘Er is niet veel te beleven nu’

De Oude Haven van Spakenburg. Relatief veel mensen in het dorp zijn besmet het coronavirus. De burgemeester is 'bedrukt' vanwege ‘gedrag onder jongeren of in families dat niet voldoet aan de richtlijnen’.

Bunschoten-Spakenburg

Peter Koelewijn is blij dat hij er weer uit kan. ‘Wat moet je de hele dag thuis doen? En eruit zijn is gezond voor een mens.’ De 75-jarige Bunschoten-Spakenburger loopt voor het eerst weer een rondje bij de Oude Haven sinds hij besmet raakte met het coronavirus. Erg ziek is hij er niet van geweest. ‘Ik was een paar dagen wat verkouden en soms was het net of ik lichte griep had.’ Hij is blij dat hij er weer uit kan.

Door de coronacrisis zag de Kerst van Koelewijn er anders uit dan anders. ‘Normaal zit ik rond deze tijd een paar weken in Oostenrijk. Daar wandel ik veel. Maar nu het niet kan, moet ik me erbij neerleggen. Iedereen moet inleveren in deze crisis.’

