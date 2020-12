Twintig jaar na de brand in Volendam: ‘Ik denk nu minder lang over dingen na

Op 1 januari 2021 is het twintig jaar geleden dat er een zware brand uitbrak in café ’t Hemeltje in Volendam. In het EO-programma Volendam - 20 jaar na de brand vertellen zes vriendinnen hoe de brand hen heeft gevormd.

Volendam

Op 1 januari is het twintig jaar geleden dat er in café ‘t Hemeltje brand uitbrak nadat er sterretjes aangestoken waren. De kerstversiering vloog in brand en meer dan tweehonderd jongeren raakten gewond. Veertien van hen overleden die nacht of later aan hun verwondingen.

EO-presentator Rachel Rosier interviewde voor het programma Volendam - 20 jaar na de brand, vijf vriendinnen (nog maar veertien en vijftien jaar oud) die in die bewuste nacht op twee hoog in café ‘t Hemeltje oud en nieuw vierden. De vriendschap tussen Willie Veerman-Tol (35) en Marga Veerman-Smit (34) werd na de brand nog hechter. Ze studeerden samen psychologie en economie tot aan de Post Master Accountancy. In Volendam wist iedereen wat er met hen gebeu..

