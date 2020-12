Geen burgemeester meer door corona: ‘Ook deze tegenslag verdiepte mijn geloof’

Jacqueline Koops: 'Mijn geloof in God is het mooiste dat mij is overkomen. Ook toen ik ziek was, voelde ik zijn troost, compassie en liefde. Hij is mijn reddingslijn.'

‘In een woord: bizar.’ Zo vat Jacqueline Koops (50) het afgelopen jaar voor haar persoonlijk samen. In januari 2019 was ze met haar kinderen Jesse en Emmelie, inmiddels 9 en 7 jaar oud, verhuisd naar Heerde, waar ze aantrad als burgemeester. Daarmee sloeg ze een nieuw hoofdstuk op in haar levensboek. Nog maar drieënhalf geleden had ze haar echtgenoot verloren aan kanker. Nu ging het haar weer voor de wind. ‘Ik heb me met hart en ziel ingezet en kreeg een prima jaarbeoordeling, bijna cum laude’, vertelt ze in haar witgeverfde bungalow in het bos aan de rand van de Veluwse plaats.

Ik vind het moederschap heerlijk. Ik ben ook niet voor niets burgermoeder geworden.

Tot ze zich anderhalf jaar later, begin september 2020, gedwongen voelde haar f..

