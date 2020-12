Kennismaken en een menu aan huis

Van der Weerd heeft maar een half woord nodig om van wal te steken. Hij is laaiend enthousiast over het project, dat zo is ingericht dat de koks diverse contactmomenten hebben met de mensen voor wie ze koken. ‘De koks hebben een mailtje gehad, zodat ze weten met wie ze gematcht zijn - laten we zeggen met tante Sjaan. Het is de bedoeling dat de kok tante Sjaan belt, dat ze gekoppeld zijn. Ze kunnen praktische informatie uitwisselen over allergieën bijvoorbeeld. Op tweede kerstdag brengt de kok het eten warm bij tante Sjaan. De kok krijgt een lopertje voor op tafel, een kaars en een knutselwerkje voor de kinderen. Hij geeft dat bij het eten, zodat de maaltijd feestelijk wordt. Ook geeft hij zijn eigen borden mee. Daarmee cre&eum..

