Ziekenhuis St Jansdal, dat locaties heeft in Harderwijk en Lelystad, krijgt financiële compensatie van de zorgverzekeraars. Het ziekenhuis zette in heel 2020 een veel lager dan verwachte omzet in de boeken door de coronacrisis. Door de afspraken met de zorgverzekeraars zal het resultaat weer positief zijn. In het voorjaar van 2019 nam St Jansdal de hoofdlocatie van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen over in Lelystad. <

beeld anp

Sanquin verklaart slechte antistoffen corona

Covidpatiënten die zo ziek zijn dat ze op de intensive care komen, maken antistoffen tegen het coronavirus aan met een juist schadelijke werking. Dat blijkt te komen doordat zich bij hen andere suikers aan de antistoffen hechten dan bij mensen met milde klac..

