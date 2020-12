RIVM bezorgd over corona op Biblebelt

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt zich zorgen over het hoge aantal positieve tests in gemeenten op de Biblebelt. Niet de kerkdiensten, maar de hechte sociale gemeenschappen lijken de oorzaak.

Bilthoven

De eerste coronagolf trof Oudewater, Heerde en Nunspeet hard, de tweede onder meer Barneveld, Urk en Bunschoten. Het RIVM vond het groot aantal christelijke gemeenten opvallen. Uit eigen onderzoek bleek dat gemeenten met minimaal 15 procent ChristenUnie- en SGP-stemmers ook een hoog aantal besmettingen kennen. In de top 10 van aantal besmettingen per honderdduizend inwoners per dag staan in de weken 46 tot en met 50 negen gemeenten uit de Biblebelt, aldus het RIVM.

De oorzaak daarvan zouden de hechte sociale gemeenschappen die de inwoners van die gemeenten vormen kunnen zijn, denkt Susan van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. ‘In een hechte gemeenschap hebben mensen meer onderlinge contacten. Ook is er veel mantelzorg en z..

