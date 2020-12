De Bijenkorf is jarig

De Bijenkorf begint in 1870 niet als een warenhuis, maar als een winkel in fournituren, op de Nieuwendijk in Amsterdam. Oprichter van die winkel is Simon Philip Goudsmit, een Joodse ondernemer, die op jonge leeftijd komt te overlijden, waarna de zaak wordt voortgezet door zijn neef Arthur Isaac. Deze neef slaat aan het verbouwen, waarbij tijdelijk wordt uitgeweken naar een noodwinkel op de hoek van de Dam (en daar zit de Bijenkorf na al die jaren nog altijd).

Warenhuizen zijn in die tijd in opkomst in Europa. Maar wanneer Arthur Isaac de financiering probeert rond te krijgen voor de bouw van een warenhuis op de plek van zijn noodwinkel, vangt hij bij alle banken bot – ze zien geen brood in het concept warenhuis (vaste prijzen en gro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .