RIVM-topvrouw Aura Timen stond altijd ‘aan’ in de corona-pandemie: ‘Mijn harde schijf raakt nu wel vol’

RIVM-topvrouw Aura Timen (54) is sinds het uitbreken van de coronacrisis dag en nacht druk. ‘Soms zit er zo veel informatie in mijn hoofd, dat ik denk: ‘Wow, waar past dat nog?’’ Aan het eind van het jaar blikt ze terug op de pandemie, die nog lang niet voorbij is.

Aura Timen: ‘Ik denk dat we een heel zwaar jaar achter de rug hebben, maar er gloort licht aan de horizon. We komen hieruit.'

Ze heeft speciale ‘laatjes’ in haar hoofd om de stortvloed aan COVID-19-informatie netjes op te bergen, vertelt Aura Timen. Ze is hoofd infectieziektebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Mijn harde schijf raakt nu wel vol. Ik hoop in de vakantie meer denkruimte te krijgen met veel slapen, hardlopen, luisteren naar cantates van Bach en lekker netflixen.’

De arts is aangeschoven op een kruk aan een hoge tafel in de vergaderruimte in het RIVM-complex in Bilthoven. Als spin in het web heeft ze al bijna een jaar een regierol in de bestrijding van het coronavirus. In het Outbreak Management Team denkt ze mee over adviezen aan de overheid. Intussen moeten haar teams zorgen dat professionals over uniforme ric..

