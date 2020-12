Epidemioloog Susan van den Hof: ‘Geef als predikant het goede voorbeeld’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt zich zorgen over de coronabrandhaarden in Biblebeltgemeenten. ‘Veel mensen krijgen met Kerst ander bezoek dan met de jaarwisseling. Dan heb je kans op kans dat het virus zich verspreidt.’

Bilthoven

De hechte sociale gemeenschappen op de Biblebelt vormen de belangrijkste oorzaak van het hoge aantal positieve tests in de dorpen. Maar dat is niet het enige, zegt epidemioloog Susan van den Hof van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor de lockdown speelden de reformatorische scholen mogelijk een rol in de verspreiding van het virus, denkt ze. ‘Leerlingen die naar een reformatorische school gaan, reizen doorgaans langer dan andere scholieren. Als leerlingen op die scholen elkaar besmetten, verspreidt het virus zich over verschillende gemeenten.’

Daarnaast volgen de hoge aantallen positieve tests in de Biblebelt logisch op de hard getroffen steden, net na de zomer, zegt Van den Hof. ‘In steden wonen veel m..

