RIVM is bezorgd over corona op de Biblebelt. Oorzaak sociale contacten binnen hechte gemeenschappen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt zich zorgen over het aantal positieve tests in gemeenten op de Biblebelt. Op de foto de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente van Barneveld-Centrum waar e afgelopen maanden meer dan dertig bezoekers per dienst welkom waren. Volgens het RIVM zorgt vooral de hechte gemeenschap voor meer besmettingen. ‘Ik denk dat een kerkdienst een beperkt risico is als mensen afstand houden en niet zingen.'

(beeld anp / Vincent Jannink)