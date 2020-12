Klachten tegen prolife-reclame weer afgewezen

Den Haag

Volgens de klaagsters waren de spotjes van Platform Zorg voor Leven ‘enorm onethisch’ en hadden ze niet vertoond mogen worden. Ze wijzen erop dat ‘abortus wordt afgeschilderd als onjuiste keuze’. Mensen horen vrij te zijn om te kiezen vóór of tegen abortus, redeneerden de klaagsters. De Reclame Code Commissie (RCC) wees de klachten dinsdag van de hand. Volgens de RCC maakt het platform er geen geheim van dat het tegenstander is van abortus en is de reclame daarom niet misleidend of ontoelaatbaar. Daarnaast suggereert het spotje niet dat zwangere vrouwen die voor abortus kiezen dat niet uit vrije wil zouden doen, aldus de commissie. ‘Oo..

