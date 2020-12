Zorgen om verspreiding corona aan de kerstdis

Viroloog Bert Niesters en gedragswetenschapper Bas van den Putte zijn bezorgd over de verspreiding van het coronavirus tijdens Kerst. ‘Veel mensen denken dat hun bezoekers niet besmettelijk zijn.’

Amsterdam

Hoe meer gasten over de vloer, hoe groter de kans dat mensen elkaar besmetten. Daar is Niesters, viroloog van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) van overtuigd. Zeker omdat de lockdown met Kerst tien dagen oud is. ‘Sommige mensen die net voor de lockdown besmet zijn, krijgen met Kerst hun eerste klachten. Mensen lopen dus meer risico als ze meer gasten ontvangen.’

Hoewel begin december 95 procent van de mensen zei zich aan de driepersonenregel te houden, lag het draagvlak voor de regel lager: op 64 procent. Daar zit een probleem, zegt Van den Putte, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Als je denkt dat het niet helpt, geeft dat meer ruimte om je er niet aan te houden.’ Ook gaan veel ..

