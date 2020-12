Planbare zorg wordt in ziekenhuizen afgeschaald

De ziekenhuizen schalen de komende weken alle planbare reguliere ingrepen af. Die vergaande maatregel hebben de ziekenhuizen en het ministerie in een overleg afgesproke n.

Den Haag

Polikliniekafspraken en dagbehandelingen gaan nog wel door. Alleen de zorg die langer dan zes weken kan wachten wordt geschrapt. Het gaat daarbij om zaken als liesbreuken, sterilisaties en cosmetische ingrepen. Het afschalen van bijvoorbeeld andere planbare zorg als kankerzorg, transplantaties en hart- en vaatingrepen, is nadrukkelijk niet aan de orde. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Voor veel ziekenhuizen gelden deze maatregelen al, erkent Kuipers, ‘maar er waren nog steeds verschillen tussen de ziekenhuizen, zelfs per regio. Vandaar dit bericht als een signaal, zodat voor alle ziekenhuizen duidelijk is dat we sturen op een evenredige verdeling van covidpatiënten.’

De maatr..

