30.000 euro voor gedupeerde ouders

Den Haag

Iedere gedupeerde van de toeslagenaffaire rond de kinderopvang krijgt in de komende vier maanden 30.000 euro ter compensatie, zegt staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen. Tijdens een overleg in het Catshuis is besloten dat alle getroffen ouders recht hebben op dezelfde compensatieregeling, aldus de bewindsvrouw. Ouders die recht hebben op meer, komen daarvoor ook nog in aanmerking. Daarnaast worden met gemeenten afspraken gemaakt over hulp voor ouders die een baan of huis zijn kwijtgeraakt. Ook voor de kinderen van de gedupeerden komt een regeling. Het ministerie heeft momenteel zo'n 9000 gedupeerden in beeld, maar denkt dat in totaal 26.000 ouders ten onrechte als fraudeur zijn aangemerkt en behandeld. Voor 1 mei hoopt Van Huffelen zoveel mogelijk mensen het geld uit te keren.

