Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is dinsdag geopereerd aan een aandoening aan zijn schildklier. Volgens zijn woordvoerster is de behandeling in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam succesvol verlopen. ‘De burgemeester voelt zich naar omstandigheden goed', aldus zijn woordvoerster. De 59-jarige Aboutaleb verwacht half januari weer aan het werk te gaan. <

Rijexamen kan tot eind maart worden ingehaald

Rijexamens en toetsen die voor de periode van 15 december tot en met 19 januari waren gepland, maar door de lockdown zijn uitgesteld, kunnen tot en met 31 maart worden ingehaald. Dat heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gemeld. In de periode van 15 december tot en met 19 januari worden in totaal 190.000 ex..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .