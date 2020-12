‘Ik moest snel iets aan vanmorgen. Het is tentamenweek momenteel – een uur geleden zat ik nog te leren in m’n sweatpants. Deze witte faux fur-nepbontjas heb ik trouwens wel bewust aangetrokken: hij is nieuw en lekker warm. Hij komt bij de H&M vandaan, net als jas, broek en sjaal. Op bont zijn ze hier in Wageningen natuurlijk erg tegen, maar nepbont vond ik wel kunnen. Dit t-shirt kocht ik trouwens in Hongkong vorig jaar.

Vaak draag ik make-up en stem ik mijn kledingstukken af op elkaar, ik ben best wel ijdel. Toch vind ik comfort ook fijn: lekker huiskleding aan en mijn haar in een knot. En van de zomer word ik ook altijd wel blij, want jurken en rokjes draag ik graag!

Van postpakketjes met kleren kan ik erg blij word..

