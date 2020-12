Met hoogbegaafde kinderen door de natuur: ‘Veel van deze kinderen lopen anders vast’

Dit voorjaar kon Veerle den Hartogh maandenlang geen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong begeleiden. Bij de aankondiging van de tweede lockdown vroegen ouders haar of ze niet tóch iets kon betekenen. Het resultaat: een lockdown-e-mailserie en buitenactiviteiten.

Twee uur lang banjeren door de velden, glijden door modderpoelen en struinen langs de waterkant op zoek naar insecten, de ijsvogel of een bever. Den Hartogh neemt kinderen mee naar natuurgebied De Zaag, vlak bij haar woonplaats Krimpen aan de IJssel. De ‘veldwachtersactiviteiten’, zoals Den Hartogh ze noemt, zijn in de eerste plaats bedoeld om deze kinderen mentaal uit te dagen. Onderweg bestuderen ze poep, vangen ze een torretje om van dichtbij te bekijken of kijken ze welke besjes waar groeien, om ze vervolgens open te snijden en onder de microscoop te leggen.

‘Natuurlijk is het ook lekker om fysiek bezig te zijn, vrij rond te kunnen rennen en vies te worden, al is dat voor sommige hoogbegaafde kinderen echt een ding. Ze zijn vaak erg p..

