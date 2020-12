Eerste coronavaccin voor Europa

Amsterdam

Ondanks de razendsnelle ontwikkeling en beoordeling is de veiligheid gewaarborgd, benadrukte EMA-directeur Emer Cooke bij de bekendmaking. ‘Veiligheid is onze allerhoogste prioriteit. We zijn ons volledig bewust van de enorme verantwoordelijkheid die op ons rust. We hebben koers gehouden en ons laten leiden door de kracht van het wetenschappelijke bewijs, en niets anders. En dat bewijs laat duidelijk zien dat de voordelen groter zijn dan de risico’s.’

‘De snelheid is het gevolg van de inzet van veel meer mensen, en het gelijktijdig doen van allerlei processen die normaal na elkaar volgen’, benadrukte in Nederland ook Leonoor Wijnans van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Bovendien ..

