Aardbeving bij Loppersum en Westeremden gevoeld

In het noorden van de provincie Groningen is maandagochtend een aardbeving van 1,8 op de schaal van Richter gevoeld. Om half elf waren er 'twee opeenvolgende dreunen', vertelden mensen aan RTV Noord.

Loppersum

De beving vond plaats tussen Loppersum en Westeremden. Tot in Winschoten en Delfzijl (ten oosten) en Leek (ten zuidwesten) merkten mensen de beving op. Huizen schudden en kraakten, kopjes trilden en deuren rammelden, schrijft de radio- en televisiezender. Het was 'zelfs op de woonboot heel goed te voelen', twittert iemand uit Delfzijl.

Met grote regelmaat treffen aardbevingen Groningen. De oorzaak ligt in de gaswinning in die provincie. Soms is de kracht meer dan 3 op de schaal van Richter, zoals in Zeerijp in 2018.

De bevingen in Groningen zijn beter voelbaar dan aardbevingen met natuurlijke oorzaken. Dat komt onder andere doordat ze dichter bij de oppervlakte plaatsvinden. Als het epicentrum onder klei- of veengrond ligt..

