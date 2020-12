Nederlander blijkt minder wars van globalisering

Nederlanders staan in meerderheid positief ten opzichte van globalisering. In april 2020 vond slechts 13 procent dat ‘mensen zoals ik’ vooral nadelen ondervinden van open grenzen. Daarmee oordelen Nederlanders positiever over globalisering dan in 2015 (28 procent negatief) en 2008 (18 procent).

Dat staat in het rapport ‘Dealen met de grote wereld’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt. Het rapport relativeert de veel gehoorde gedachte dat Nederland steeds meer in zichzelf gekeerd raakt. Er zijn inderdaad zorgen over immigratie en afnemende bestaanszekerheid, constateert het SCP, vooral bij lager opgeleiden. Toch keert Nederland zich niet van de wereld af. Aan de hand van een aantal actuele problemen, zoals klimaat en vluchtelingen, komt het SCP tot de conclusie dat 60 procent van de bevolking ‘mondiaal’ georiënteerd is en 15 procent ‘nationaal’. De rest zit ertussenin. Ook de steun voor de Europese Unie is groot, zij het ‘meer bij gebrek aan ..

