Jan Blaauw (1928 - 2020)Onkreukbare diender

De meest onkreukbare diender van Nederland – althans voor ouderen – is niet meer. Jan Blaauw was gewoonweg de politie.

De oud-hoofdcommissaris van Rotterdam overleed zondagmorgen op 92-jarige leeftijd. Hij was sinds 1994 weduwnaar. Een politieman uit een stuk. Blaauw: ‘Hoe kun je als politieman gezag uitstralen als je met je handen in je zakken ergens tegenaan staat geleund? Ik heb altijd de neiging gehad om dan in te grijpen, door er iets van te zeggen. En vaak heb ik dat ook gedaan.’

Niet iedereen deelde zijn opvattingen over kleding en uiterlijk van de politie. Zeker in de jaren zeventig was Blaauw een roepende in de woestijn. Hij werd verketterd om zijn suggestie voetbalvandalen een tijdje in werkkampen te stallen. En zijn pleidooi voor een keiharde aanpak van drugsbaronnen wuifde men weg als ‘heksenjacht’.

Bekend was zijn strij..

