Prentenboek over corona voor mensen met verstandelijke beperking gaat viral

Jeroen de Kluiver (43) en Mattanja Nieuwburg (38) maakten in de eerste weken van maart een online-prentenboek: Flip, Grote Vriend en Corona. Met dit boek wilden ze de situatie rondom het coronavirus begrijpelijk maken voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels is er vanwege het grote succes een fysiek boekje.

‘In de eerste week van maart kreeg ik een boekje doorgestuurd dat bedoeld was om kinderen uitleg te geven over corona’, vertelt Mattanja Nieuwburg. ‘Nadat ik het had voorgelezen aan mijn eigen dochter dacht ik: deze uitleg is handig, maar het kan beter. In dat boekje was het virus namelijk vormgegeven als een familie van grappige mannetjes, waardoor corona bijna leuk leek. Dat vond ik niet passend. Daarnaast kreeg ik van veel ouders om mij heen te horen dat zij niet wisten hoe ze aan hun kinderen moesten uitleggen wat de situatie inhield.’ Om deze redenen ontstond het idee voor een prentenboek met als hoofdpersonages twee geliefde knuffelkonijnen van de familie.

Het echtpaar De Kluiver heeft veel affiniteit met mensen met een verstandelij..

