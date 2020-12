Viral: Na een verkeerd pakketje krijgt deze spelletjesfanaat een echt betoverd doolhof

‘The most wonderful time of the year’ is voor postbezorgers de drukste tijd van het jaar. Postbedrijf PostNL verwerkt in deze tijd zo’n 1,7 miljoen pakketjes per dag. Veel fysieke winkels zijn gesloten door de lockdown, en webshops draaien des te harder. Op social media verschijnen elke dag meer oproepen om postbezorgers een hart onder de riem te steken. Een gevulde envelop, snoepjes bij de deur, wijn, chocola - sommige straten stellen zelfs kerstpakketten samen voor trouwe pakjesbezorgers. En ja, er gaat ook wel eens iets mis bij een paar van die miljoenen pakketten. Webshop Bol.com heeft een gesponsord filmpje op Facebook gezet dat helemaal draait om zo’n pakket waarbij het misging: de Bol.com Goedmaker. Een slimme manier om iets negat..

