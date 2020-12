Rechter: Muslim Rights Watch blijft staan in Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, noemde Muslim Rights Watch Nederland in oktober in het Dreigingsbeeld.

Den Haag

Gevolg is dat de rechter niet bevoegd is te eisen dat het Dreigingsbeeld inhoudelijk wordt aangepast. MRWN had dit geëist. Het was de eerste keer dat een organisatie via de rechter eiste uit deze rapportage geschrapt te worden.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) publiceert elk kwartaal een dreigingsbeeld. In de 53e editie, die in oktober verscheen, komt ook MRWN voor. Die stichting noemt zichzelf ‘waakhond van de islamitische gemeenschap’ en wil opkomen voor de rechten van moslims.

De stichting hoort volgens de NCTV echter ook bij het ‘organisatorische web’ van ‘politiek-salafistische aanjagers’. Dit zijn mensen die volgens de coördinator het salafisme aanhangen en ‘onverdraagzaam, anti-integratief ..

