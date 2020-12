Dit zijn onze 10 best gelezen nieuws- en achtergrondverhalen van 2020

2020 is bijna voorbij, hét moment om terug te blikken op dit bijzondere jaar. Hieronder vindt u een selectie van de best gelezen verhalen uit de rubriek nieuws & achtergrond.

Deze best gelezen nieuws- en achtergrondverhalen zijn niet alleen artikelen met hoge bezoekcijfers, maar ook verhalen met een bovengemiddeld lange leestijd. Van de conservatief-christelijke achterban die terugblikt op de neergang van Forum voor Democratie tot Jean Auguste, die zich als LHBT’er niet altijd veilig voelde op zijn reformatorische middelbare school.

1. Joe Biden, de man die geen president meer zou worden

Joe Biden is gekozen tot president van de Verenigde Staten. ‘Het zal wennen zijn, een president die zijn fouten durft toe te geven, niet in het middelpunt hoeft te staan en niet om zich heen begint te slaan als iets hem niet zint. Een president die weet dat hij geen heilige is, en misschien juist daarom wel naar de kerk gaat.’

2. Verhalen uit de wereld van satanisch ritueel misbruik: ‘Het begon toen ik zes was en de buurman me uit bed haalde’

Er moet snel meer onderzoek komen naar aanhoudende verhalen over satanisch ritueel misbruik in Nederland. De huidige aanpak faalt, vinden de Tweede Kamerfracties van SP, GroenLinks en PvdA. Een interview met Yvonne van Riemsdijk: ‘ik ben een van de zeldzame mensen die hersteld is na jarenlang satanisch ritueel misbruik.’

3. Christelijke FVD-aanhang: ‘Als het Thierry niet lukt, moet er iets anders komen’

Prominente christenen binnen Forum voor Democratie blijven de ideologie van oprichter Thierry Baudet steunen. ‘Het is misschien wel goed dat de liberale groep nu weg is.’ De conservatief-christelijke achterban verwijt Baudet echter wel gebrek aan leiderschap en kijkt ‘met verdriet’ naar de ineenstorting van FvD.

4. Willem-Alexander en Máxima breken in videoboodschap met afstandelijke omgang met het volk

Het kabinet riep Nederlanders op in de herfstvakantie zoveel mogelijk thuis te blijven. Toch ging het koninklijk gezin op vakantie, wat voor veel ophef zorgde. ‘We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar’, zei koning Willem-Alexander aan het einde van de videoboodschap over de afgebroken vakantie naar Griekenland. Niet eerder gaf een Oranjevorst zo openhartig een fout toe; hij reageert daarmee adequaat op de veranderde tijdgeest.

5. Selecteren op de ic: dit zijn de vier opties

Enkele weken na de start van de coronacrisis kwam de vraag: wat als er een tekort is aan ic-bedden? Een ethisch vraagstuk: wie moet je weigeren als er te weinig plek is op de intensive care? Er zijn diverse mogelijkheden, elk met voor- en nadelen.

6. Hugo de Jonge: ‘U zult mij het CDA zien uitdragen als een christelijke partij’

‘Je kunt het geloof ik wel een beetje zien aan me’, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), wijzend op de wallen onder z’n ogen. Toen zijn collega-minister Bruno Bruins aftrad vanwege oververmoeidheid, sprong De Jonge meteen in als ‘coronaminister’. Na vier maanden stak hij ook zijn vinger op als kandidaat-lijsttrekker voor het CDA, toen spraken wij hem voor dit interview. In december gaf De Jonge zijn positie als partijleider weer op.

7. ‘De verdroging van Nederland is een politieke keuze’

Ons land kreeg deze zomer weer met hoge temperaturen en droogte te maken, terwijl het in 2018 en 2019 ook al ontzettend droog was. Dat Nederland verdroogt, komt niet alleen door de klimaatverandering.

8. Jean Auguste voelde zich als lhbt’er niet altijd veilig op school. ‘Scholen moeten aan de slag om het bespreekbaar te maken’

Dit najaar speelde een discussie over anti-homoverklaringen op reformatorische middelbare scholen. Wij spraken met Jean Auguste van Willigen (18). Hij zat in zijn laatste jaar op een reformatorische middelbare school, toen hij vorig jaar aan familie en vrienden vertelde homoseksueel te zijn. ‘Een andere geaardheid blijft grotendeels ongezien en onbesproken.’

9. Ook in 1937 deed een Kamerlid een antisemitische uitspraak die nog lang bleef nagalmen

De ondergang van Forum voor Democratie verliep snel en spectaculair. Maar de gewraakte uitspraak van Baudet – ‘Bijna iedereen die ik ken, is antisemiet’ – zal niet snel vergeten worden. Hij markeert een omslag in de Nederlandse politiek van na de oorlog.

10. Wopke Hoekstra: ‘Ik kan niet zeggen dat ik het afgelopen jaar veel tijd had voor bezinning’

Inmiddels is hij de nieuwe lijsttrekker van het CDA, en wordt hij gezien als de familieman die de partij uit het slop moet trekken. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) verdedigde eind september zijn voorlopig laatste miljoenennota in de Tweede Kamer. Welke lessen trekt hij uit de coronacrisis?