‘Ik zie geen duidelijke, blijvende impact van Black Lives Matter in Nederland’

De Black Lives Matter-beweging zette de wereld op zijn kop, gaf een slinger aan het racismedebat en verdween langzaam naar de achtergrond. Hoe serieus is BLM genomen? ‘Dat zullen we vooral zien in aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen’, zegt historicus Karwan Fatah-Black.

Niet eerder was de verontwaardiging over racisme zo zichtbaar in de wereld als in het afgelopen jaar. Nadat in mei beelden van de Afro-Amerikaanse George Floyd de wereld over waren gegaan, konden velen er niet langer omheen. De schokkende video waarin te zien is hoe Floyd overlijdt, nadat een politieagent minutenlang op zijn nek heeft gedrukt, leidde tot wereldwijde protesten tegen racisme, ook in Nederland.

Verbazingwekkend, vond Karwan Fatah-Black in eerste instantie. Waarom gaan mensen juist tijdens een pandemie de straat op?, vroeg de universitair docent Nederlands koloniaal verleden (Universiteit Leiden) zich af. In de jaren daarvoor was de BLM-beweging al actief. Racisme is een thema dat al generaties lang speelt.

Dat Black Lives Mat..

