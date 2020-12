Aanhoudingen bij demonstratie in Hilversum

De politie heeft zaterdag in Hilversum tien mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de lockdown. Burgemeester Broertjes vaardigde vrijdag een verbod uit op demonstreren, omdat hij er onvoldoende vertrouwen in had dat de voorschriften zouden worden nageleefd. Bovendien hadden de actievoerders de door de gemeente aangewezen locatie voor het protest afgewezen. De gemeente kon daardoor niet instaan voor de gezondheid van deelnemers, omstanders en politie. Ondanks dat verbod kwamen zaterdagmiddag in Hilversum toch zo'n dertig tot veertig mensen bijeen op een plein achter het station. De politie begeleidde de groep en sommeerde de deelnemers te vertrekken. Uiteindelijk werd de sfeer grimmiger en zag de politie zich genoodzaakt in te grijpen.

Ook in Maastricht (foto) trokken zaterdag tientallen actievoerders door de stad om te protesteren tegen de geldende coronamaatregelen. De naar schatting tachtig actievoerders droegen onder meer borden met het opschrift ‘Vrijheid' en ‘Stop de Sloop'. De groep trok in een zelfbenoemde ‘mars voor de vrijheid' van het station naar het Vrijthof in de Limburgse hoofdstad. Ze sloegen onder meer op potten en pannen, bliezen op fluitjes en droegen lampjes mee. Op het Vrijthof waren er enkele sprekers en vormde de groep een hart. De demonstratie verliep - in tegenstelling tot in Hilversum - rustig, onder het toeziend oog van enkele agenten en handhavers. <