'Vol op het orgel is funest'

Deventer

'Als het niet voelt als het gezonde verstand van de vermeende meerderheid, moet het kapot.' ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft na acht jaar Tweede Kamer 'wel wat eelt op de ziel', maar toch maakt hij zich zorgen over het publieke debat. 'We leven in de grootste crisis na de oorlog en zelfs daarin springen we van incident naar incident, van emotie naar emotie.'

Segers sprak zaterdagavond de Jan Terlouwlezing uit, in Deventer. Die reeks lezingen startte in 2017, nadat Jan Terlouw in het tv-programma De Wereld Draait Door gepassioneerd had gepleit voor de terugkeer van 'het touwtje uit de brievenbus' en het vertrouwen in elkaar.

Onder de titel Zie alle mensen pleitte Segers tegen de '..

